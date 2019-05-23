БЕРЛИН, 23 мая — ПРАЙМ. Прокуратура Штутгарта оштрафовала компанию Bosch, которая была поставщиком блоков управления для двигателей автомобилей концерна Volkswagen, на 90 миллионов евро из-за "дизельного" скандала, сообщили в четверг в ведомстве.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала", когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Ранее прокуратура Штутгарта оштрафовала автопроизводителя Porsche, входящего в концерн Volkswagen, на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с "дизельным скандалом". Отмечается, что причиной штрафа среди прочего является халатность и нарушение обязанностей по надзору со стороны конструкторского отдела в том, что касается выбросов в период с 2009 года. Это привело к тому, что выбросы оксида азота у дизельных автомобилей не соответствовали нормам. Речь идет об автомобилях, оснащенных двигателями V6 и V8.