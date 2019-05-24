МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, следует из материалов компании.

"Чистую прибыль общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 26 июня в Москве. Дата закрытия реестра для участия в нем — 4 июня.

Ранее в мае председатель совета директоров "М.Видео" Саид Гуцериев заявлял, что группа "М.Видео-Эльдорадо" планирует вернуться к выплате дивидендов с 2020 года.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо", на конец марта группа объединяла 955 магазинов в России. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 38,2% акций ритейлера. В августе 2018 года "М.Видео-Эльдорадо" приобрела российские магазины Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn, последняя в рамках сделки получила 15% акций ПАО "М.Видео".