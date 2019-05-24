БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Трансграничная канатная дорога Благовещенск — Хэйхэ (КНР) через реку Амур, которую начнут строить во второй половине 2019 года, сможет перевозить в день 6-7 тысяч человек, сообщил в рамках презентации проекта представитель разработчика — ООО КБ "Стрелка" Семен Москалик.

Презентация проекта состоялась в пятницу в рамках Амурской международной выставки-форума "АмурЭкспоФорума" в Благовещенске. Ранее в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области РИА Новости сообщили, что "канатку" начнут строить во второй половине 2019 года и завершат в 2022 году.

"Пропускная способность канатной дороги составит 457 человек в час, что позволит перевозить в день порядка 6-7 тысяч человек. Всего проектируется четыре линии канатной дороги, организованных по маятниковому принципу, по принципу фуникулера. Вместимость каждой гондолы составит 60 человек, интервал между рейсами не превысит 12-15 минут", — сказал Москалик.

Канатная дорога вместе с мостом через реку Амур Благовещенск — Хэйхэ (стыковка которого должна состояться 31 мая) и намывной территорией "Золотая миля" на берегу Амура входит в состав туристско-рекреационного кластера. Цель кластера — привлечь туристов из Китая. Турпоток из КНР, по прогнозу, должно увеличиться до миллиона человек в год.

Власти Приамурья в январе сообщали, что строительство канатной дороги оценивается в 2,2 миллиарда рублей без НДС, финансирование предполагается за счет частных средств. Российско-китайское межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги было подписано в августе 2015 года.

"АмурЭкспоФорум-2019" проходит 24-26 мая под девизом "Амурская область — туристическая". Выставка работает по пяти тематическим направлениям: ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо. Также предусмотрена деловая программа. Впервые в этом году все желающие могут увидеть на выставке карту Амурской области в формате VR 360 и совершить виртуальную экскурсию на космодром Восточный. "АмурЭкспоФорум" проводится в Благовещенске с 1992 года.