МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Одно из крупнейших бизнес-объединений "Деловая Россия" не планирует принимать решений по кадровым изменениям в руководстве на внеочередном съезде в пятницу, рассказал в интервью РИА Новости президент организации и председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик.

Газета "Коммерсант" в понедельник со ссылкой на источники сообщила, что по итогам съезда Репик перейдет на должность председателя и будет исполнять представительские функции, а на посту президента его может сменить председатель совета директоров ОАО "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, сын уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Сегодня обновление руководства у нас не запланировано. В бизнесе всегда все делится на людей ответственных и безответственных. Всем хочется быть большими руководителями, но не все понимают, что это сопряжено с определенным уровнем ответственности", — заявил Репик.

"Много раз говорил коллегам, что пора бы мою жизнь сделать менее турбулентной и более спокойной. Пока из тех, кто в моем понимании "потянет", мы ни у кого не видим готовности менять существующий размеренный бизнес-режим на комбинацию бизнеса и общественной работы", — пояснил он.

Репик также отметил, что организация действительно думает вернуться к модели, когда в руководстве есть и должность президента, и председателя. "Для нас принципиально, чтобы во главе организации стоял действующий предприниматель. Когда я пришел в "Деловую Россию", у нас была система, когда у нас был председатель организации Борис Юрьевич Титов и президент Евгений Юрьев", — напомнил он.

"Сейчас мы думаем о том, чтобы вернуться к этой модели. Коллеги попросили рассмотреть возможность того, чтобы опять вернуть позицию председателя организации. Где президент будет не только прикрывать тыл, но и снимать большую часть нагрузки как работы бюрократической, так и что самое главное — заниматься более плотно расширением организации и генсоветом", — подчеркнул он.

"Хочу предложить сегодня съезду, чтобы председатель организации концентрировался в первую очередь на работе с координационным советом организации, нашей региональной повестке и больших стратегических решениях", — добавил Репик, сказав, что даже если такое решение будет принято, до конца года никаких кадровых назначений не произойдет.