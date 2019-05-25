С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Одно из самых значимых событий последнего времени с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в субботу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Корпус атомохода освятил священник. Затем глава Центробанка Эльвира Набиуллина "благословила" "Урал", разбив бутылку крымского шампанского о борт ледокола. Сотрудники завода после этого перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус "Урала" на стапеле, и атомоход под аплодисменты тысяч собравшихся спустился на воду Невы. Теперь будет продолжаться достройка ледокола. Срок сдачи атомохода – 2022 год.

На Балтийском заводе построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство первого такого серийного атомохода "Сибирь". Но России понадобятся еще два атомных ледокола этого проекта, и в нынешнем году ожидается подписание контракта на их строительство.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Атомоходы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости, ледопроходимости, а также их двойная осадка позволят атомоходам вести работу как в морской акватории, так и на малых глубинах сибирских рек.