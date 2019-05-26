МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в День предпринимателя отметил важность выстраивания надежных, эффективных и долгосрочных отношений между бизнесом и государством, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

"Важно, чтобы бизнес и государство выстраивали эффективные, надёжные, долгосрочные отношения. И правительство со своей стороны прикладывает значительные усилия для развития государственно-частного партнёрства, формирования благоприятного инвестиционного климата, совершенствования налоговых и административных процедур", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что стране требуются талантливые бизнесмены, способные выдвигать смелые идеи, готовые участвовать в решении стоящих перед Россией масштабных задач и умеющие добиваться поставленных целей.

Он также добавил, что инициативы бизнесменов востребованы в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, торговли, строительства и информационных технологий.

"Благодаря вам создаётся современная инфраструктура, открываются высокотехнологичные производства, появляются новые рабочие места, осуществляются социальные программы. От этого напрямую зависит рост экономики, реализация национальных проектов, а значит – улучшение жизни миллионов людей", — заявил Медведев.