МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Финансовое положение своего бизнеса 31% российских предпринимателей оценивают как "хорошее" или "очень хорошее". Таковы результаты всероссийского опроса руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах России, проведенного Аналитическим центром НАФИ в апреле.

Так, 44% опрошенных бизнесменов считают финансовую ситуацию компании "средней". При этом каждый четвертый предприниматель негативно оценивает текущее финансовое положение своей компании. "Хорошим" текущее финансовое положение компании чаще считают руководители малых и средних предприятий (49% и 38% соответственно).

Между тем 34% предпринимателей полагают, что финансовое положение их компании в следующем году не изменится, а 42% ожидают улучшения финансового положения, и лишь 15% — ухудшения.