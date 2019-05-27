ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — ПРАЙМ. Сотрудники Владивостокской таможни с начала года оформили почти вдвое больше ввезенных в РФ автомобилей, чем в аналогичный период 2018 года — свыше 26,6 тысячи иномарок, сообщает таможня.

"Более 26 тысяч автомобилей оформила Владивостокская таможня с начала 2019 года… Это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае Владивостокская таможня оформила 4850 автомобилей. По словам заместителя начальника таможни Алексея Кузьмина, отказов в выпуске или в регистрации пассажирских таможенных деклараций с автомобилями, в том числе электромобилями, не было.

В ноябре 2018 года на встрече с властями Приморья премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Позже премьер сообщил, что утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО, согласно которому в течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Ввезти автомобиль без кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" могут те, кто имеет постоянную регистрацию в ДФО или переселяются на постоянное место жительства на Дальний Восток. Они могут ввезти для собственных нужд в течение года одну праворульную иномарку с пробегом.