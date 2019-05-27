ПАРИЖ, 27 мая — ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Париж проверяют в аэропорту французской столицы после получения письма с угрозами, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта имени Шарля де Голля.

"Согласно префектуре полиции, было получено письмо с угрозами. Это было достаточно занятное письмо, но из соображений безопасности мы должны проверять все борты", — сообщил представитель пресс-службы.

Он отметил, что проверку прошли пассажиры и их багаж с двух самолетов, прибывших из Москвы, а ещё одному самолету проверка предстоит.

"Угроза касалась сегодняшнего дня, так что, надеюсь, это сегодня закончится. На бортах абсолютно ничего не нашли, но мы были обязаны проверить", — добавил собеседник агентства.