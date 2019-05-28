МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Вкусвилл" в решил опробовать новую нишу в торговле. Компания будет открывать киоски в парках, пишет газета "Ведомости".

Первый киоск был открыт в мае в столичном Саду имени Баумана.Его площадь — 8 квадратных меторв, ассортимент насчитывает порядка 80 видов товаров.

Как рассказал изданию представитель ритейлера, ассортимент таких точек будет составлять соки, вода, снеки, мороженое, кофе, чай, выпечка.

Сейчас идет обсуждение установки еще нескольких таких павильонов в парках, в том числе — на территории Московской области.

По оценке гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, инвестиции в открытие одной такой точки составляют 1,5 млн рублей.

Еще один эксперимент компании — магазины самообслуживания в офисах. Это холодильники с едой и устройством для оплаты продуктов.