МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Проверка Счетной палатой (СП) РФ исполнения бюджета за 2018 год Федеральным агентством по туризму (Ростуризмом) не позволяет положительно оценить его деятельность, говорится в сообщении на интернет-портале СП.

"Счетная палата проверила исполнение бюджета за 2018 год в Федеральном агентстве по туризму. Проверка выявила существенные нарушения и недостатки, что не позволяет положительно оценить деятельность агентства в 2018 году", — отмечается в сообщении.

В качестве примера приводится то, что Ростуризм не смог на должном уровне исполнить функции государственного заказчика-координатора федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма", реализация которой шла с 2011 по 2018 год. "Несмотря на кассовое исполнение, которое за весь период составило 118,8 миллиарда рублей, или 98,4% программных назначений, в целом ФЦП выполнена на низком уровне", — оценивает СП.

"За весь период ее реализации ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%. Из 45 проектов по созданию туристских кластеров полностью реализовано только 17. Например, низкие темпы отмечаются по ТРК "Золотые дюны" в Республике Дагестан, готовность которого составляет всего 29%, и по ТРК "Южная Карелия" в Республике Карелия, его готовность 69%", — уточнили эксперты.

В СП считают, что причины низкой эффективности программы – некачественное управление и отсутствие должного контроля со стороны Ростуризма. Также, по её мнению, предусмотренный программой механизм государственно-частного партнерства Ростуризмом использован не в полной мере. Кроме того, первоначальный механизм замены инвесторов в регионах предусматривал внесение изменений в ФЦП. Для этого требовался выпуск постановления правительства, что существенно затрудняло оперативную замену инвесторов в случае невыполнения ими взятых на себя обязательств.

Проверка также выявила нарушения в сфере информационно-коммуникационных технологий. Так, Ростуризм до сих пор не ввел в эксплуатацию ГИС "Электронная путевка", хотя она была создана еще в декабре 2017 года. На ее создание Ростуризм потратил около 500 миллионов рублей, при этом система не соответствует заявленным параметрам по эксплуатационной самоокупаемости, а на ее дальнейшую эксплуатацию ведомство дополнительно затребовало 209 миллионов рублей ежегодно.