МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Представители лизинговой отрасли неоднозначно отнеслись к новым предложениям по реформированию этого рынка в РФ, включающим, в частности, введение понятия лизинга с выкупом и предусматривающим формирование саморегулируемых организаций (СРО).

Ряд компаний считают альтернативный вариант реформы более предпочтительным, чем проект Минфина РФ. Другие указывают на неравные условия для игроков рынка.

В распоряжении РИА Новости имеется проект поправок к федеральному законодательству о лизинге в РФ, разработанный Центром содействия законотворчеству (ЦСЗ). Поправки, в том числе, вводят понятие договора лизинга с выкупом, при котором лизингополучатель обязан выкупить имущество, и необходимость для компаний, предоставляющих такую услугу, вступать в СРО.

При этом, согласно проекту, банки, госкорпорация "ВЭБ.РФ" и организации, в уставном капитале которых доля "ВЭБ.РФ" превышает 50%, вправе заключать договоры лизинга с выкупом без обязательного членства в саморегулируемых организациях.

Функции надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере лизинга с выкупом и ведению реестра СРО возлагаются на ЦБ РФ.

ВАРИАНТЫ РЕФОРМЫ

"В распоряжении ПАО "ГТЛК" также имеется документ, и мы его изучаем. По предварительной оценке, предложения Центра содействия законотворчеству в большей степени отвечают интересам отрасли и заявленным целям регулирования, чем вариант закона, рассматриваемый в Государственной Думе РФ в настоящее время", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании.

Законопроект о регулировании лизинговых компаний, разработанный Минфином РФ, в январе этого года прошел первое чтение в Госдуме.

Законопроект предусматривает, что Банк России будет отвечать за ведение государственного реестра таких компаний, перевод лизингодателей на МСФО и формирование статистики их деятельности, оценку финансового положения компаний лизингового сектора, а также развитие саморегулирования на рынке лизинга.

Проект закона предусматривает введение общих требований к лизинговым компаниям, прямо или косвенно связанным с государством, а также лизингодателям, получающим государственную поддержку.

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ?

"Предлагаемый некоммерческим фондом "Центр содействия законотворчеству" документ конкретизирует вид лизинга, подпадающий под регулирование. Речь идет о лизинге с выкупом имущества, который, по сути, является финансовой услугой и подлежит регулированию Центральным банком РФ. Это позволит исключить из регулирования компании, не являющиеся профессиональными лизингодателями, например, железнодорожных операторов и девелоперские компании", — прокомментировал гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер.

По его словам, в сферу регулирования не войдут компании, у которых отсутствует услуга выкупного лизинга. "В остальных случаях для компаний ничего не изменится, они смогут вести бизнес привычным образом. Так что говорить о создании неравных условий не приходится", — добавил гендиректор "ВТБ Лизинга".

Гендиректор лизинговой компании "Европлан" Александр Михайлов в свою очередь отметил, что проект поправок, предложенный ЦСЗ, отличается "двумя необычными посылами".

"Во-первых, из регулирования пытаются вывести "ВЭБ лизинг" как организацию, доля "ВЭБ.РФ" в уставном капитале которой превышает 50%… Интересно, что в версии авторов большая роль отводится саморегулируемым организациям, а не Банку России. Удивляет предоставление усиленных полномочий одной из СРО, члены которой формируют более 50% суммарной выручки от операций по "лизингу с выкупом", определяемой на основании отчетности всех членов всех СРО в данной сфере", — говорит гендиректор "Европлана".

"Таким образом, довольно предсказуемым уже на данном этапе является то, где будет сконцентрировано влияние на рынок лизинга. Может быть соблазн заложить в стандарты СРО меры, которые прямо или косвенно приводят к определенной монополизации рынка, сделать внутренние стандарты и подходы конкретных компаний общими и, в целом, установить "негосударственную власть" жестче государственной", — добавил Михайлов.

"Уже несколько лет обсуждается проект реформы лизинговой отрасли, усиления контроля за лизинговыми компаниями, повышения требований к капиталу и отчетности. Пока ясности об окончательных шагах в этом направлении нет. Мы выражаем надежду, что в итоге будет принят закон, который только поспособствует усилению рынка и учтет интересы всех его участников", — сказал гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов.