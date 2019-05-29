МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Введение в России "отцовского капитала" в дополнение к "материнскому" не приведет к повышению спроса на жилье и некоторый эффект будет иметь лишь в регионах с недорогой недвижимостью и в совокупности с другими субсидиями, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Ранее комиссией Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства было предложено ввести так называемый "отцовский капитал", который будет выплачиваться при появлении третьего и последующего ребенка. Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.

Если на первичном рынке общее количество ипотечных сделок составляет 50-60%, то доля сделок с использованием материнского капитала только 10%, и в основном это семьи с двумя детьми, рассуждает генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.

С учетом того, что "отцовский капитал" предлагают за рождение третьего ребенка, ожидать увеличение спроса на покупку жилья в больших масштабах не стоит. Доля подобных сделок может составить не более 5% от общего количества. Наибольший эффект был бы достигнут при предоставлении выплат за рождение второго ребенка, уверен Каширцев. При этом он отмечает, что хотя с социальной точки зрения инициатива позитивная, но скорее всего, не получит одобрения из-за недостатка бюджетных средств.

По оценкам председателя совета директоров риелторской компании "Бест-новострой" Ирины Доброхотовой, пока доля сделок с участием материнского капитала составляет около 5%. Связано это прежде всего с тем, что 450 тысяч рублей чаще всего просто недостаточно для покупки просторной квартиры "с нуля" без каких-либо еще сбережений.

Возможно, доля сделок с привлечением семейных капиталов и субсидий слегка вырастет (на 1-2%). Но ажиотажа, считает Доброхотова, скорее всего не будет, так как расходы в многодетных семьях и без того велики, а ипотека становится обременительной, в особенности если в такой семье работает только один из родителей.

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая полагает, что сама по себе дополнительная выплата в 453 тысячи вряд ли кардинально изменит ситуацию с доступностью жилья. Однако, по ее мнению, в совокупности оба "капитала" и льготная ставка по ипотеке для многодетных смогут снизить переплату по кредиту, что повысит как рождаемость, так и количество сделок.

Однако эксперт подчеркивает, что это в меньшей степени коснется столичного региона, подкрепляя свою мысль подсчетами.

Средняя трёхкомнатная квартира массового сегмента в старых границах Москвы стоит 13,3 миллиона рублей. При минимальном первоначальном взносе в 20% сумма займа составит 10,34 миллиона рублей. Учитывая, что средний срок выплаты по ипотеке увеличился почти до 18 лет, при ставке 5% по "семейной ипотеке" переплата составит 5,4 миллиона рублей, а ежемесячный платеж – 72,7 тысячи. При использовании маткапитала переплата снижается до 5,16 миллионов, платеж – до 69,5 тысяч. "Отцовский капитал" снизит переплату до 4,93 миллиона, ежемесячный платеж – до 66,3 тысяч. Таким образом, в столичном регионе дополнительная выплата из-за высоких цен на жилье не позволит значительно снизить переплату по ипотеке. Разница в 230 тысяч на протяжении 18 лет – это экономия всего лишь тысячи рублей в месяц.

Совсем другой эффект будет в регионах. К примеру, средняя трехкомнатная квартира в новостройках Воронежской области обойдется примерно в 3,8 миллиона рублей, и тут уже "капиталы" составят уже почти четверть от стоимости жилья. Кроме того, это станет актуальной мерой с учетом предстоящего перехода застройщиков к использованию проектного финансирования, так как из-за ограниченного спроса многие рискуют не получить кредит на строительство, добавляет Литинецкая.