БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая — ПРАЙМ. Россельхознадзор допускает расширение списка продуктов, которые нельзя будет ввозить из Белоруссии, если будут выявлены нетрадиционные для этой страны поставки, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.

"Это зависит от того, как пойдет", — сказал он, отвечая на вопрос, допускает ли он расширение списка продуктов, которые нельзя будет ввозить из Белоруссии.

"Мы же анализируем продукцию, которая приходит к нам. И если будут нетрадиционные виды, то будут меры. Сегодня через Белоруссию можно показать все, что угодно, кроме ананасов, все, что ранее поставляла Европа, можно показать, что это из Белоруссии. Это неправильно", — сказал он.

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил по различным основаниям и снимал ограничения на поставку в РФ белорусских продуктов с ряда предприятий. Сейчас ограничения действуют в отношении отдельных предприятий. Кроме того, российское ведомство критикует белорусскую сторону за недостаточные, на его взгляд, меры по недопущению в РФ реэкспорта продовольствия, попадающего в России под действие эмбарго.