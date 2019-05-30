САРАТОВ, 30 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Саратовские авиалинии", год назад прекратившая полеты, в связи с предстоящим прекращением деятельности аэропорта "Саратов-Центральный" уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, увольнению подлежат 394 работника, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства занятости, труда и миграции области.

Аэропорт "Саратов-Центральный" эксплуатируют "Саратовские авиалинии", у которых с 31 мая прошлого года аннулирован сертификат эксплуатанта. Тогда компания прекратила полеты, провела массовые сокращения, ее покинул 561 сотрудник. Новый аэропорт "Гагарин", строящийся у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова, планирует начать принимать рейсы 16 августа, после чего старый аэропорт намечено закрыть.

"Руководство АО "Саратовские авиалинии" уведомило центр занятости населения Саратова о планируемом массовом высвобождении 394 работников, которое будет проходить по прекращении полетов воздушных судов в аэропорту "Саратов-Центральный". По данным работодателя, среднесписочная численность работников составляет 493 человека", — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос РИА Новости.

В министерстве пояснили, что работодатель обязан уведомлять службу занятости о планируемом высвобождении работников за три месяца, а работников — не менее чем за два месяца. По данным ведомства, планируется сокращение 242 инженерно-технических работников и 152 сотрудников с рабочими специальностями, из них 337 человек являются жителями Саратова.

"По состоянию на 29 мая служба занятости Саратова располагает сведениями о наличии по Саратову и Саратовскому району 7,8 тысячи вакансий для специалистов и служащих и 7,6 тысячи вакансий для рабочих специальностей. Анализ данных показывает, что вакансии, соответствующие специальности высвобождаемых работников, имеются в наличии. Банк вакансий гражданской авиации, предоставленный Росавиацией, составляет 2,8 тысячи мест", — рассказали в министерстве.

В пресс-службе добавили, что центр занятости в среду направил оператору аэропорта "Гагарин" предложение о сотрудничестве в части подбора работников из числа сокращаемых работников действующего аэропорта, а также в подготовке необходимых кадров через профобучение и повышение квалификации под гарантированное трудоустройство.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявлял журналистам, что все сотрудники аэропорта "Саратов-Центральный", которые захотят работать в новом аэропорту, будут трудоустроены. В апреле оператор нового аэропорта объявил о подборе работников на более чем 500 вакансий. В департаменте стратегических коммуникаций "Гагарина" тогда подтвердили РИА Новости готовность в приоритетном порядке рассмотреть кандидатуры из числа сотрудников аэропорта "Саратов-Центральный".