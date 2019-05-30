МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Цены на проезд в плацкартных и общих вагонах не были повышены, сообщил РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов. Ассоциация пассажиров жалуется на рост цен на плацкарт

Газета "Известия" в четверг написала, что Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двукратном росте цен на плацкартные билеты по ряду направлений и попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разобраться. В Федеральной пассажирской компании газете назвали эти подсчеты некорректными.

"Цены на проезд в плацкартных и общих вагонах не были повышены. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций", — прокомментировал Иванов.

"В связи с этим считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов — пассажиров. АО "ФПК" запросило информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения", — добавил глава ФПК.

Тариф для ФПК в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в нерегулируемом (СВ, купе и люкс) устанавливает сама ФПК по согласованию с ФАС. Генеральный директор ФПК заверял, что стоимость проезда в запущенных обновленных плацкартах не будет выше, чем в обычных, так как тарифы устанавливает государство.