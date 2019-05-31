МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию — ОМК — Анатолия Седых) резко поднял цены на железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК), пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой примерно на десяток покупателей колес.

"По их словам, с середины мая от вагоноремонтных компаний стали поступать уведомления, что услуги ремонта с заменой колесных пар подорожали в связи с ростом закупочных цен на продукцию ВМЗ. Одно из предприятий подняло стоимость ремонта колесной пары на 90 тысяч рублей. Другое уведомило, что цена ЦКК формируется контрагентами исходя из открытых аукционов ВМЗ и составляет 95 тысяч рублей, в связи с чем стоимость колесной пары СОНК (старая ось—новые колеса) составит 219 тысяч рублей", — пишет издание.

ОМК сообщила газете, что 95 тысяч рублей — это не цена, заявленная ВМЗ, а среднее предложение победителей торгов и "предложенная максимальная спотовая стоимость ЦКК, отражающая существующую на рынке ситуацию высокого спроса, а также сложившуюся именно у этих покупателей острую потребность". Там объясняют, что на рынке ЦКК сложилась редкая ситуация, когда из-за отложенного спроса в предыдущие годы потребности в моменте превышают возможности производителей.

Открытые аукционы, о которых идет речь, ВМЗ провел на электронной площадке в конце апреля-мае на 7,2 тысячи колес. Как отмечает газета, на них сформировалась невероятно высокая цена: предложения зачастую превышали 100 тысяч рублей.

Проведение аукциона обусловлено необходимостью "прозрачного механизма реализации объема колес, не законтрактованного по действующим договорам". В ОМК подчеркнули, что основной объем колес ВМЗ реализует по значительно более низким ценам.

При этом собеседники газеты в отрасли утверждают, что ВМЗ не ограничился продажей дополнительных объемов по ажиотажным ценам. Источник на крупном вагоноремонтном предприятии говорит, что после того, как оно не согласилось поднять цены по требованию ВМЗ, завод разорвал долгосрочный контракт, заместив его краткосрочными — на два месяца. Формула цены по долгосрочному контракту не предусматривала резкого роста, поясняет собеседник издания.

В Evraz, втором крупном российском производителе ЦКК, газете сказали, что не комментируют коммерческие отношения. Четыре источника газеты среди покупателей колес говорят, что "Евраз НТМК" цену не поднимал. Два других собеседника добавляют, что, по слухам, компания планирует это сделать. Один из них уточняет, что с июля. В РЖД ситуацию не комментируют.