МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 2,6877 рубля на одну акцию, сообщается в материалах компании.

"Одобрить и рекомендовать… выплатить… дивиденды по акциям ПАО "Аэрофлот" по результатам 2018 финансового года в размере 2,6877 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 2,857 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 5 июля.

За 2017 год авиакомпания выплатила дивиденды в размере 50% чистой прибыли по РСБУ из расчета 12,8 рубля на бумагу — 14,22 миллиарда рублей.

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год снизилась в четыре раза — до 5,713 миллиарда рублей, по РСБУ — в 10 раз, до 2,8 миллиарда рублей.

Дивидендная политика "Аэрофлота" предусматривает выплату дивидендов на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. Однако за 2016 год авиакомпания по директиве правительства направила на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО — 19,4 миллиарда рублей, или 17,48 рубля на акцию.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.