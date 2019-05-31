МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Совокупные дивиденды "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, по итогам 2018 года составят 30,997 миллиарда рублей, что на 25,5% выше уровня 2017 года, следует из материалов компании.

В ходе годового собрания акционеры ритейлера одобрили решение направить на дивиденды 16,997 миллиарда рублей, что составляет 166,78 рубля на одну обыкновенную акцию, при этом за девять месяцев 2018 года было решено направить 14 миллиардов рублей, что составляет 137,38 рубля на одну обыкновенную акцию.

Совокупные дивиденды компании по итогам 2017 года составили 24,7 миллиарда рублей. Таким образом, совокупные дивиденды компании по итогам 2018 года вырастут на 25,5%.

В конце сентября 2018 года финансовый директор "Магнита" Елена Милинова говорила, что компания планирует обновить дивидендную политику — "Магнит" намерен выплачивать дивиденды дважды в год: в январе и в июне. В конце октября совет директоров "Магнита" одобрил осуществление дивидендных выплат дважды в год.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта 2019 года находилось 19,223 тысячи магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2%, до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,931 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).