МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Mercedes отзывает 330 автомобилей в России из-за плохого крепления плафона освещения пространства для ног, что чревато помехами для педали тормоза, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz X-Class (тип 470), произведенные в период с февраля по апрель 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что на определенных автомобилях плафон освещения пространства для ног на стороне водителя мог выпасть из крепления. Плафон освещения пространства для ног в этом случае может держаться только на подключенном проводе и застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног", — говорится в сообщении.

В зависимости от места застревания это может привести к тому, что педаль тормоза больше не сможет полностью вернуться в начальное положение, поясняется в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителя АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта, а все ремонтные работы будут осуществляться для них бесплатно.