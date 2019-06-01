МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. РФ не планирует вводить визовый режим для граждан Узбекистана, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если говорить о наших отношениях с Узбекистаном, то у нас всегда были партнёрские отношения. Но в какой-то период они перестали развиваться, они как бы находились в стагнирующей фазе. А сейчас и президент Узбекистана, и правительство Узбекистана взяли курс на развитие экономических отношений. Мы этому очень рады", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1" по итогам визита в Узбекистан.

На вопрос, не будет ли Россия вводить визы для граждан Узбекистана, он ответил отрицательно.

"Нет, конечно. Мы и сейчас являемся и друзьями, и партнёрами. И действительно, стратегически связаны экономики, и за последние несколько лет отношения получили очень мощный старт, новые инвестпроекты появились", — сказал премьер-министр, отметив, что к таким проектам относится, в частности, строительство АЭС в Узбекистане.

По словам Медведева, при сохранении безвизового режима для упорядочивания миграционных потоков существуют различные инструменты.

"Есть для этого разные инструменты, включая проекты договоров о так называемом оргнаборе, когда такого рода отношения подвергаются нормированию. Есть и другие… Во всяком случае, это упорядочивается", — сказал председатель правительства.