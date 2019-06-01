АНКАРА, 1 июн — ПРАЙМ. Цены для российских туристов на отдых в Турции в этом году остались на прошлогоднем уровне, заявил РИА Новости президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкайя.

"Если рассмотреть цены на турпакеты в этом году, то они должны обрадовать наших российских гостей. Они не имеют серьезного роста по сравнению с прошлым годом. Можно даже сказать, что цены остались на том же уровне, что и в прошлом году", — сказал Баглыкайя.

Россия занимает первое место среди стран, граждане которых предпочитают отдых в Турции. По данным главного управления по вопросам миграции МВД Турции, страну в 2018 году посетило рекордное число российских граждан — более 5,9 миллионов.