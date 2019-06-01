СОЧИ, 1 июн — ПРАЙМ. Минтранс рассчитывает на завершение внутри РФ ратификации соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов до конца года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"По Международному бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов, вы знаете, что в прошлом году мы с Республикой Армения подписали межправсоглашение, сейчас оно проходит стадию ратификации в наших странах", — сказал Дитрих.

"Предварительно обсуждали возможность завершить ратификацию внутри РФ, и Республика Армения собиралась до конца года этот процесс закончить", — добавил он.

Он пояснил, что его создание позволит организовывать расследования на более комфортной основе, а также исключить влияния внешних факторов, которые могут повлиять на ход этих расследований.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Роман Скляр отметил, что Казахстан также готов присоединиться к соглашению.