МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Сальвадор рассматривает Россию в качестве страны с достаточными возможностями, чтобы стать одним из партнеров в строительстве метро в столичном округе Сан-Сальвадор, заявил РИА Новости посол этой страны в РФ Эфрен Арнольдо Берналь Чевес (Efren Arnoldo Bernal Chevez).

Посол отметил, что строительство метро в Большом Сан-Сальвадоре и развитие железнодорожной сети, которая соединит границы и различные порты страны, "без сомнения, изменят не только лицо, но и панораму, статус и важность Сальвадора".

"Однако для внедрения этого типа технологий и индустрии недостаточно просто хотеть это сделать, но и должна быть способность, для этого Сальвадор должен будет искать стратегических партнеров на международном уровне, среди которых, разумеется, Россия, у которой есть опыт и возможности – как технологические, так и финансовые. Поэтому хотелось бы, чтобы мы могли внести свой вклад в начало обсуждения и добиться взаимопонимания между двумя странами", — сказал он.

По словам дипломата, страна заинтересована в том, чтобы в этих проектах участвовали такие партнеры, как Россия, поскольку она "один из основных производителей этих высококачественных технологий".

Речь идет о необходимом, но дорогом проекте, поэтому "надо будет ставить вопрос о практических возможностях" и "искать варианты для его финансирования", добавил глава диппредставительства.

Берналь Чевес напомнил, что единственная страна Центральной Америки, где есть метро, — Панама, и запуск метро в Сальвадоре "может стать стимулом для остальных столиц Центральной Америки развивать этот тип стратегических проектов".