СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — ПРАЙМ. Аэропорт Симферополя с понедельника вводит систему электронной регистрации на рейс с помощью сканирования штрих-кода билета со смартфонов, сообщила его пресс-служба.

Симферопольский аэропорт — единственные воздушные ворота в Крым.

"Международный аэропорт "Симферополь" внедрит систему использования электронных посадочных талонов с 3 июня… Специальное устройство позволяет сканировать штрих-код билета с мобильных устройств пассажиров и обеспечивает доступ к электронной базе", — сообщили в пресс-службе.

Чтобы воспользоваться новой услугой, посадочный талон необходимо сохранить на мобильном устройстве для предъявления в аэропорту (если нет доступа к сети интернет). Возможность использования электронного посадочного талона про регистрации должна подтвердить авиакомпания, обслуживающая рейс, оговорились в пресс-службе.

Первые пассажиры уже воспользовались услугой во время тестирования системы. Попросить пассажира предъявить посадочный талон на мобильном устройстве имеют право и на воздушном судне, добавили в пресс-службе.