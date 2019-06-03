МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Росстандарт намерен ввести штрафы для производителей за нанесение ложного ГОСТа на упаковку, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Алексей Абрамов.

"Собираемся (вводить штраф – ред.). Для этого потребуется внесение изменений в законодательство. Сегодня у нас таких полномочий нет", – сказал Абрамов.

По его словам, в настоящее время информацию о неправомочном написании ГОСТов Росстандарт отрабатывает вместе с Роспотребнадзором, между ведомствами есть взаимопонимание и налажено сотрудничество.

"Но мы считаем, что Росстандарт также должен обладать соответствующими полномочиями, и будем выходить с такой законодательной инициативой. Чтобы в кодексе об административных правонарушениях был записан и состав правонарушения, и компетенция Росстандарта по проверке продукции", – добавил Абрамов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.