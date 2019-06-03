МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Покупатели с момента запуска системы tax free в России оформили более 100 тысяч чеков на сумму 11 миллиардов рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если взять пример прошлого года, в рамках проведенного чемпионата мира (по футболу — ред.) средний чек составлял около 90 тысяч рублей. На сегодняшний день — уже около 120 тысяч. За год выдано более 100 тысяч чеков на сумму 11 миллиардов рублей", — сказал Мантуров, выступая на Неделе российского ритейла.

Министр указал, что, по отзывам иностранных покупателей, именно наличие услуги мотивировало их совершить покупку в России. "При этом выручка магазинов, в которых внедрена система tax free, выросла примерно на 20%", — добавил глава Минпромторга.

Мантуров сообщил, что в планах российских властей — переход к реализации tax free на территории всей страны без ограничений для торговых точек.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.

В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. В апреле текущего года правительство РФ предложило включить в список городов-участников системы tax free Великий Новгород.