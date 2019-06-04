МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Нужно переложить риски с плеч граждан на застройщиков, но чтобы им было необременительно, заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и на государство. Сделать это нужно необременительным для отрасли способом, с тем чтобы не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства. Надо очень внимательно к этому отнестись", — сказал Путин на совещании с членами кабмина, где обсуждался вопрос перехода на новую схему строительства с использованием эскроу-счетов.

"Поэтому все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли с бизнесом строительным, это очень важный сектор экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики страны — смежные отрасли, строительные материалы, рабочие места. Очень аккуратно нужно к этому подходить, но двигаться в этом направлении нужно обязательно", — добавил Путин.

Он отметил, что двигаться в этом направлении нужно так, как это решено на уровне законов и подзаконных актов правительственных актов.

"Я очень рассчитываю на то, что мы все с вами будем держать это под контролем и при необходимости вносить все необходимые коррективы, но с тем чтобы не тормозить процесс, а ускорить и сделать эффективным", — добавил он.

В свою очередь, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что полный переход на систему эскроу-счетов в долевом строительстве произойдет за два года.

По словам Якушева, в настоящее время в стройке по всей стране находится 123,5 миллиона квадратных метров, из которых порядка 87 миллионов продолжит возводиться по старым правилам. "По нашим подсчетам, эти проекты будут реализованы не более чем в течение двух лет", — сказал министр на совещании у президента.

Проекты на остальные 36,5 миллиона квадратных метров должны будут получить проектное финансирование, добавил он. По предварительным оценкам, высока вероятность получения финансирования у проектов на 26,1 миллиона квадратных метров.

"Сегодня мы видим, что в зоне риска находится порядка 5,1 миллиона квадратных метров жилья, которые могут не получить проектное финансирование", — сообщил Якушев.

При этом он подчеркнул, что ведется работа по нивелированию данных рисков. В частности, планируется дофинансирование банка "Дом.РФ", который будет давать гарантии застройщикам, потенциально попадающих в зону риска, отметил глава Минстроя.