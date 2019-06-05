МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. РЖД потратят 1,1 миллиарда евро на покупку 13 новых поездов "Сапсан" и их техобслуживание в течение 30 лет, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, совет директоров РЖД 4 июня рассмотрел одобрение сделки с Siemens Mobility и "Уральскими локомотивами" (совместное предприятие группы "Синара" и немецкого концерна Siemens) по закупке 13 составов по десять вагонов за 513,5 миллиона евро и техобслуживанию "Сапсанов" в течение 30 лет за 585 миллионов евро. РЖД приобретет поезда на заемные средства, договор будет исполнен в 2022-2023 годах, сообщил собеседник газеты. РЖД не комментируют заседание совета директоров и условия контракта. Siemens отказался от комментариев.

РЖД в настоящее время эксплуатируют 16 составов "Сапсанов", выпущенных Siemens в Германии. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. Как пишет газета, провозная способность имеющегося парка поездов (5,94 миллиона пассажиров) будет исчерпана к 2022 году, поскольку уже сейчас в пиковые периоды наблюдается дефицит мест (заполняемость свыше 110%).

"Учитывая этот факт, а также работу холдинга РЖД по развитию высокоскоростных железнодорожных перевозок, было принято решение рассмотреть возможность приобретения дополнительной партии поездов "Сапсан", — отметили в холдинге.

По словам собеседника издания, в связи с ростом пассажиропотока на направлении Москва — Санкт-Петербург РЖД также планируют назначить больше сдвоенных поездов: количество составов на данном направлении увеличится с трех до девяти, а курсирование — с 13 пар в будни и 15 в выходные до 16 и 18 соответственно. Кроме того, РЖД могут потратить около 3-4 миллиардов рублей на модернизацию деповской инфраструктуры для обслуживания "Сапсанов" сверх стоимости сделки, сообщил другой собеседник "Коммерсанта".

РЖД в сентябре 2018 года подписала соглашение об увеличении парка "Сапсанов", а производить такой подвижной состав на своих мощностях в России планируют "Уральские локомотивы". Речь шла о поставке 11 высокоскоростных электропоездов в конструкции, аналогичной поезду "Сапсан", и 27 таких новых пассажирских вагонов. Siemens и российская группа "Синара" в июле 2015 года подписали меморандум о производстве на своём совместном предприятии — "Уральские локомотивы" — вагонов для поездов "Сапсан".