МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Минтранс РФ получил документы по проекту создания новой региональной авиакомпании, ведомство рассматривает их, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.

"Документы поступили, рассматриваем", — сказали в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос.

Глава Сбербанка Герман Греф в середине мая сообщил журналистам, что Сбербанк и ВТБ представили план по региональной авиакомпании Минтрансу РФ, но острой заинтересованности пока нет.

Сбербанк и ВТБ в прошлом году начали работу над планом по созданию в России региональной авиакомпании. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний. Он также сообщал, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее 1 миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной.