МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в мае в России снизились на 6,7% в годовом выражении и составили 137,624 тысячи единиц, говорится в сообщении комитета автопроизводителей АЕБ.

Продажи за январь-май 2019 года снизились на 2,2%, до 677,57 тысячи штук, следует из данных АЕБ.

"Нет хороших новостей на автомобильном рынке в мае, а вместо этого почти 7% падение продаж — самое значительное падение за 2 года. Конечно, можно было бы сказать, что удивительно тёплая для этого времени года погода не помогает продажам, так как много людей проводят больше, чем обычно времени вне больших городов и торговых центров. Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года", — прокомментировал председатель АЕБ Йорг Шрайбер.