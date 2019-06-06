С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко сообщил РИА Новости, что пригласил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви выступить на своей сессии на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, но подтверждения его приезда пока нет.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест. В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник.

"Последнее, что я слышал, — что есть шанс", — сказал Родзянко, отвечая на вопрос, может ли Калви приехать на ПМЭФ.

"Мы его пригласили на наш круглый стол, собираемся дать ему возможность выступить. Потом я слышал сегодня, что якобы на пленарную он может прийти. Не знаю, пока кроме слухов я ничего не слышал", — добавил он.