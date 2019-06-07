МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Столичные магазины ритейлера X5 Retail Group (включает сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") начнут в ближайшее время принимать пустые пластиковые бутылки. Для этого, как сообщил на ПМЭФ главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман, будут установлены автоматы для использованных пластиковых бутылок.

"X5 Retail Group и Unilever договорились о реализации партнерской программы по установке в московских магазинах Х5 фандоматов — брендированных автоматов по приему использованной пластиковой тары у населения для последующей переработки",— заявил менеджер.

Тестовым регионом для этой программы станет Москва. Если эксперимент пройдет удачно, то его распространят и на другие регионы страны.