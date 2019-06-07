МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. BMW отзывает 315 автомобилей в России из-за возможных проблем при срабатывании подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки BMW X7, реализованные с апреля по май 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки. При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться", — говорится в сообщении.

Как сообщает Росстандарт, на транспортных средствах будет выполнена проверка подушек безопасности с обеих сторон и при необходимости их корректная установка.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "БМВ Русланд трейдинг" проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.