С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что по его поручению Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведёт работы по повышению налета самолётов Sukhoi Superjet 100 за счет оперативной поставки запчастей для авиакомпаний-эксплуатантов, рассказал вице-премьер журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

"Ещё в декабре 2018 года я давал поручение ОАК повернуться лицом к тематике послепродажного обслуживания на всем жизненном цикле самолёта. По низкому налету Superjet претензии приходили и раньше, и претензии были заслужены: мы отстаём в организации сервиса и текущего ремонта. Поэтому, конечно, ОАК сейчас разрабатывает комплексную программу по увеличению налета самолёта Superjet, — сказал Борисов.

Он рассказал, что в рамках подготовки выхода на рынок МС-21 планируется сделать единые сервисные центры для SSJ100 и МС-21. "Разрабатывается программа обеспечения их запчастями. Рассматривается логистика и способы доставки. Будут созданы автоматизированные склады, чтобы нам резко сократить время на восстановление летной годности самолёта", — сказал Борисов.

В то же время он отметил, что ОАК должна будет работать над снижением себестоимости производства самолёта путем реализации программы импортозамещения, которая сегодня скоординирована с программой изготовления самолета МС-21. "Мы должны к выходу МС-21 в 2022 году совершенно преобразить сеть послепродажного обслуживания", — отметил вице-премьер.