С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) будет работать над созданием комфортных условий для развития туризма в российской Арктике, потенциал которого пока не раскрыт, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор агентства Леонид Петухов.

"Считаю, большущий потенциал Арктики – это туризм. Уверен, у туризма Арктики потенциал не раскрыт, поэтому мы запустили арктический поезд. Понятно, что поезд запустить проще, чем корабль, но именно в эту сторону мы идем. Это – самая сложная задача, потому что надо, чтобы было что показывать, на чем туристов везти, где размещать. И тут нам предстоит большая работа", — сказал Петухов.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.