ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер Максим Акимов, посетив стройплощадку VIII комплекса строящейся платной трассы М11 "Москва- Санкт-Петербург", остался недоволен исполнением графика работ на объекте, но фатальных для сроков сдачи трассы проблем не обнаружил.

"Это (трасса) принципиально новая транспортная услуга, с новым качеством, это новая связность, это решение зревших десятилетиями проблем, это абсолютно новая скоростная магистраль, связывающая две наши столицы. Если бы я был доволен ходом работ, меня бы здесь (на трассе – ред.) не было", — сказал Акимов в беседе с журналистами.

Говоря о том, что конкретно его не устроило, вице-премьер пояснил: "Исполнение графика производства работ".

"Но конечная дата сдачи у нас никоим образом не под угрозой. Мы считаем, что это необсуждаемый вообще вопрос", — подчеркнул он, пообещав, что в этом году дорога заработает на всей своей протяженности.

По его словам, на столь сложном объекте обойтись без проблем невозможно. "С другой стороны, никаких проблем, которые были бы фатальны для сроков или технически неустранимы, тоже мы с коллегами не обнаружили. Нужна дополнительная мобилизация людей, техники. Мы договорились, как это делать, в какие сроки", — добавил Акимов.