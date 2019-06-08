С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. "Герофарм" ожидает выручку по итогам 2019 года в размере более 6 миллиардов рублей против 4,9 миллиарда в прошлом году, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Петр Родионов в ходе Петербургского международного экономического форума.

"По итогам 2018 года у нас выручка чуть-чуть меньше 5 миллиардов (рублей — ред.), 4,9 миллиарда, а чистая прибыль была 700 миллионов (рублей — ред.), где-то так. Мы прогнозируем, по итогам 2019 мы будем больше 6 миллиардов точно. Я думаю, выручка будет где-то 6,2 миллиарда, может быть, 6,5, если повезет, но 6 точно. Мы уже можем это видеть по итогам пяти месяцев… Мы понимаем, что мы движемся в соответствии с нашим планом", — сказал он.

EBITDA компании, по словам Родионова, тоже растет. "Должна вырасти пропорционально, она должна быть около миллиарда, плюс-минус", — отметил он.

"Что касается доли экспорта: она была изначально где-то около 15%, но ввиду того, что прекратились поставки на Украину, у нас доля экспорта снизилась где-то до 10%", — сказал глава компании. По его словам, Украина занимала достаточно большую долю в экспорте компании. "Но получилось так, что мы перестали поставлять на Украину, а российский рынок вырос у нас… Но я думаю, что в ближайшие три года у нас доля экспорта достигнет 30%, то есть мы на это рассчитываем", — сказал Родионов.

"Герофарм" работает на рынке с 2001 года. В портфеле компании находятся препараты для восстановления функций головного мозга, терапии сахарного диабета и другие. Помимо производства, ведет самостоятельные научные исследования и инвестирует в фундаментальные разработки с целью их дальнейшего применения в практической медицине.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.