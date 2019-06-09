С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A320, выполнявший в субботу вечером рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика о неисправности одной из систем, сообщили РИА Новости в ООО "Воздушные ворота северной столицы" (Управляющая компания аэропорта Пулково).

"Командир воздушного судна принял решение о возврате в целях безопасности полетов после того, как на борту сработал датчик неисправности одной из систем", — сказала собеседница агентства.

На время задержки пассажиров обеспечили водой и питанием. Рейс вылетел в 3.30 мск 9 июня.