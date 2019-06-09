АЛМА-АТА, 9 июн- ПРАЙМ. Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", летевший по маршруту Санкт-Петербург – Алма-Ата, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Москвы, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Самолет, выполнявший рейс КС 154 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению "Санкт-Петербург – Алма-Ата", по технической причине выполнил вынужденную посадку в аэропорту города Москва в 16.23 по алматинскому времени (13.23 мск –ред.)", — говорится в сообщении.

По данным авиаперевозчика, во время полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1. "В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. В настоящее время пассажиры находятся в терминале", — добавили в "Эйр Астана".