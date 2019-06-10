МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Размер штрафов за административные правонарушения будут определять в России с учетом характера противоправного действия, а также благосостояния и наличия зарплаты или иного дохода у нарушителя, следует из опубликованной в понедельник на сайте правительства РФ концепции нового Кодекса об административных правонарушениях.

"При назначении административного наказания в виде административного штрафа его размер должен определяться с учетом характера противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда, имущественного и финансового положения физического лица, привлекаемого к административной ответственности, и его семьи, наличия у физического лица, привлекаемого к административной ответственности, заработной платы или иного дохода, имущественного и финансового положения юридического лица, индивидуального предпринимателя, привлекаемого к административной ответственности", — говорится в тексте документа.

Как ранее заявлял глава правительства Дмитрий Медведев, нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал практически неприменимым из-за гигантского количества норм и поправок, предприниматели зачастую просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Новый КоАП, по его словам, будет компактным, четким и логичным.