МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Аэропорт Воронежа переходит под контроль компании, связанной с аэропортовым холдингом "Новапорт", пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на участников сделки.

ФК "Аксиома" экс-депутата Госдумы Сергея Журавлева продала ООО "Управляющая компания "Авиасервис"" (оператор аэропорта Воронеж) московскому ООО "Профи". Об этом газете рассказали в "Аксиоме" и подтвердили в "Профи". Совладелец ООО Светлана Ершова, которой согласно kartoteka.ru принадлежит 99,01% компании, в 2012 году занимала пост вице-президента корпорации AEON Романа Троценко.

Газета отмечает, что на рынке "Профи" связывают с аэропортовым холдингом "Новапорт", совладельцами которого выступают AEON и казахский инвестфонд Meridian Capital. "Новапорт" управляет 16 аэропортами в России. Его крупнейший актив — новосибирский аэропорт "Толмачево", один из базовых для S7.

В "Аксиоме" ожидают, что по итогам 2019 года аэропорт Воронежа обслужит уже около 1 миллиона человек. Компания планировала в 2020 году начать строительство нового терминала пропускной способностью 3 миллиона человек в год и стоимостью около 4 миллиардов рублей. В "Профи" "Коммерсанту" подтвердили, что сделка предполагает строительство аэровокзала с телескопическими трапами площадью не менее 12 тысяч квадратных метров в 2021–2022 годах. Также в компании ожидают удвоения пассажиропотока к 2025 году.

Троценко уточнил изданию, что на данный момент ООО "Профи" не входит в AEON, сделку по слиянию планируется закрыть в течение ближайших двух месяцев. По его словам, говорить о том, что воронежский аэропорт перешел под контроль AEON, преждевременно. Бизнесмен также подтвердил планы по строительству в Воронеже нового терминала в течение трех лет, период окупаемости составит 10–12 лет. "Это длинный и тяжелый проект", — отметил он.

Сумму сделки с "Аксиомой" Троценко назвать отказался. Собеседники газеты на рынке говорят, что обычно при покупке аэропортовых активов один пассажир оценивается в 2–2,5 тысячи рублей. Таким образом, актив стоит 1,54–2 миллиарда рублей. Управляющий партнер Veta Илья Жарский полагает, что сумма сделки с учетом стоимости сервисных компаний могла быть выше — в пределах 2,7–3 миллиарда рублей.

В последние месяцы "Новапорт" объявил об интересе к целому ряду активов, в первую очередь в Средней Азии: казахстанским аэропортам Актобе и Астаны, узбекским аэропортам в Самарканде, Намангане и Ургенче. Холдинг также планирует приобрести контрольный пакет аэропорта Пензы (74-е место в РФ, 150 тысяч человек в 2018 году), где обещает построить новый аэровокзал.