МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло всех из одиннадцати членов действующего совета директоров в качестве кандидатов для избрания в совет директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), следует из распоряжения, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (г. Санкт-Петербург) согласно приложению. Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров", — говорится в распоряжении. Оно датировано 5 июня.

Согласно документу, свои места в совете директоров сохранят замминистра обороны Алексей Криворучко, экс-губернатор Санкт-Петербурга, нынешний председатель совета Георгий Полтавченко, замгендиректора — директор дирекции Севморпути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша, замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, президент ОСК Алексей Рахманов, член коллегии военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, первый замгендиректора — главный инженер "Совкомфлота" Игорь Тонковидов, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин.

Кабмин также выдвинул кандидатов в состав ревизионной комиссии ОСК.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.