МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Прокуратура Брауншвейга ведет расследование в отношении главы производственного совета немецкого автопроизводителя Volkswagen Бернда Остерло, которого подозревают в причастности к начислению, предположительно, чрезмерно высоких зарплат членам совета, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на собственную информацию.

В 2017 году прокуратура Брауншвейга начала расследование в отношении топ-менеджеров Volkswagen по подозрению в злоупотреблении доверием в связи с начислением должностных надбавок за работу в производственном совете.

По информации издания, Остерло, который ранее проходил по делу как свидетель, теперь заподозрили в том, что он "содействовал возникновению, предположительно, незаконных соглашений об оплате труда". Остерло входит в комиссию по выплатам, которая совместно принимает решения об оплате труда членов производственных советов. Представитель Остерло отказался от комментариев изданию.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта. TRATON SE (бывшее Volkswagen Truck & Bus AG) — подразделение Volkswagen, специализирующееся на производстве грузовых автомобилей.