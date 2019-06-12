МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (закончился 30 апреля) увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим фингодом, до 734 миллионов евро, говорится в сообщении компании.

Объем продаж компании за отчетный период по сравнению с прошлым годом вырос на 5% и составил 5,927 миллиарда евро. Показатель EBITDA достиг 1,675 миллиарда евро, что в 1,5 раза выше аналогичного показателя предыдущего фингода.

Inditex отмечает, что по итогам квартала общее количество магазинов компании составило 7,447 тысячи, новые магазины появились на 23 рынках. Компания также сообщила о запуске онлайн-продаж в Бразилии в марте, а в мае — в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливии, Египте, Марокко, Индонезии, Сербии и Израиле.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.