СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — ПРАЙМ. Посадочные талоны с изображением с обратной стороны полотен Ивана Айвазовского, в честь которого назван аэропорт Симферополя, стали выдаваться авиапассажирам в день России, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам. Праздничные мероприятия по случаю присвоения имени художника Ивана Айвазовского аэропорту "Симферополь" проходят в День России, 12 июня.

Вылетающие пассажиры начали получать посадочные талоны с изображением художника и его картин. Первыми новые посадочные талоны получили на память глава республики Сергей Аксенов, представители аэропорта, парламента, властей города.

"Знаменательно, что церемония присвоения имени Айвазовского аэропорту Симферополь проходит в день нашего государственного праздника – в День России… Гордимся своей страной, любим свою страну. Аэропорт Симферополя является сегодня одним из лучших в России. Хочу поблагодарить всех россиян, кто приезжает в Крым на отдых, да здравствует Россия, с праздником Вас", – сказал в ходе праздничной церемонии Аксенов.

Крымчан поблагодарила за выбор имени аэропорта прапраправнучка Айвазовского, которая прибыла в Крым из Австралии. "Я благодарна жителям Крыма за эту честь, спасибо!", — отметила она.

Глава Крыма Сергей Аксенов, директор аэропорта Евгений Плаксин и директор предприятия "Почта Крыма" Елена Принь также приняли участие в церемонии гашения почтовой карточки ФГУП "Почта Крыма".