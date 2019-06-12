СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на скорое открытие международного авиасообщения с Крымом, международный аэропорт "Симферополь" готов к приему рейсов из-за рубежа.

Президент России Владимир Путин ранее присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам. Праздничные мероприятия по случаю присвоения имени художника Ивана Айвазовского аэропорту "Симферополь" проходят в День России, 12 июня.

"Надеемся, что международное сообщение будет открыто в аэропорту "Симферополь". Когда-нибудь, но надеюсь, что сроки будут поближе", – сказал журналистам Аксенов.

Генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин подтвердил, что предприятие готово к приему рейсов из-за рубежа.

"Мы готовы, мы построили международный пункт пропуска. Как только появится возможность и желание, мы готовы принять и обслужить рейсы со всех направлений земного шара", — сказал Плаксин. Он отметил, что подготовлена специальная концепция дизайна аэропорта в связи с присвоением ему имени Ивана Айвазовского.

В новом терминале аэропорта к празднику появились первые арт-объекты, знакомящие посетителей с личностью художника и его творчеством. У зеленой стены аэропорта в холле терминала установлена фотозона, являющаяся стилизацией одной из самых известных картин Айвазовского "Среди волн". Для детей установлена конструкция, при помощи которой они теперь смогут собрать картины Айвазовского из кубиков. Репродукции художника разместят в стерильной зоне. На привокзальной площади уже в нынешнем году будет установлена композиция Ивану Айвазовскому, ее дизайн уже разработан, сказал Плаксин.