МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. "Аптечная сеть 36,6" разместила 72,96% допэмиссии акций, привлекла более 22,10 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в компании.

Сеть планирует использовать привлеченные средства для финансирования текущих расходов, пояснил гендиректор сети Владимир Нестеренко.

"В результате допэмисии было размещено в общей сложности 4,378 миллиарда акции (72,96% от запланированного объема) — 4,377 миллиарда акций по открытой подписке и 361,912 тысячи акций по преимущественному праву. Таким образом, компания привлекла более 22,1 миллиарда рублей ", — рассказали в пресс-службе.

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 0,64 рубля. Размещение допэмиссии проводилось по цене 5,05 рубля за акцию по открытой подписке. Цена размещения по преимущественному праву составила 4 рубля 55 копеек.

В результате допэмиссии в число акционеров вошел независимый инвестиционный фонд Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited (29,97%). "Вхождение в состав инвестиционного фонда Altus Capital и новых акционеров свидетельствует об интересе к активу, а также правильно выбранной стратегии по повышению эффективности компании", — прокомментировал Нестеренко.

Большая часть акций общества находится в номинальном держании, пояснили в компании. На счете номинального держателя АО "Национальный расчетный депозитарий" в реестре акционеров ПАО "Аптечная сеть 36,6" учитывается 70,02% размещенных акций.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевыми брендами группы являются аптеки "36,6" и "Горздрав". Под управлением сети находится 1312 аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Псковской областях и Республике Карелии.