МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ, Анна Киселева. Сегодня мало кто знает, что известные иностранные бренды отшивают свою одежду на площадках российских партнеров. С каждым годом число компаний, желающих разместить свое производство в РФ, растет, а бренд Made in Russia укрепляется на международном рынке. О том, какие популярные сети хотят шить одежду в России, когда интернет-торговля потеснит традиционный ритейл и почему маркировка — это практически отдельный нацпроект, рассказал в интервью агентству "Прайм" статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах ПМЭФ-2019.

- Как проходит процесс локализации производств зарубежных компаний в России?

— Мы несколько лет прорабатываем вопросы локализации крупных зарубежных производств у нас в стране. На сегодняшний день многие крупные мировые компании проявляют интерес к нашим предприятиям, и на высоком уровне оценивают их производственные возможности. Эксперты компании Inditex, более известной у покупателей под брендом Zara, проехали огромное количество российских предприятий и были удивлены качеством пошива, которое демонстрируют наши компании. У них контрактное производство и, если в прошлом году Inditex работала с шестью российскими партнерами, то на сегодняшний день их уже 14.

На фабриках, специализирующихся на выпуске домашнего текстиля, мужской, детской и женской одежды, отшивается продукция для брендов Zara, Zara Home, Massimo Dutti S.A. и Oysho. При этом данные товары с пометкой Made in Russia реализуются исключительно на внешнем рынке, увеличивая несырьевой экспорт продукции российского производства.

- Появятся ли новые локализованные бренды в 2019 или 2020 году?

— Насколько мне известно, такие спортивные бренды, как Nike и Adidas, а также японский бренд Uniqlo хотят организовать производство на территории России. И это неудивительно. Сегодня соотношение цены и качества текстильной продукции в РФ оптимально. Кроме этого, многим глобальным компаниям выгодно располагать производство на территории России с логистической точки зрения.

- Названные компании будут отшивать только одежду или обувь тоже входит в их планы?

— Uniqlo планирует отшивать одежду. Кроме того, в России сейчас неплохо развито обувное производство. Мы производим много обуви, и у нас есть прекрасные компании, которые имеют сети своих фирменных магазинов. Мы всем рады. Иностранные обувщики тоже, думаю, будут приходить и локализовывать производство в Российской Федерации. Это становится выгодным, и это очевидно.

- Разрабатывает ли Минпромторг новые меры поддержки для российских предприятий легкой промышленности? Как оцениваете эффективность существующих мер?

— В легкой промышленности эффективность показывают все меры государственной поддержки, которые у нас действовали на протяжении ряда лет. Они продлены и на этот год. Прежде всего, это субсидирование первого взноса за лизинг в размере до 30% от стоимости оборудования. В 2018 году этой мерой поддержки воспользовались 12 отечественных предприятий, реализующих проекты на общую сумму около 2,5 миллиардов рублей. Будем стараться продлить данную меру и на последующие периоды. Мы видим, что отрасль легкой промышленности каждый год показывает рост до 4,5-5%. И это нас радует. Сейчас еще и регуляторная гильотина сработает — государство снизит избыточное количество ненужных требований. И сразу же бизнес, в буквальном смысле этого слова, будет легче дышать.

- Можете ли озвучить прогноз по росту оборота ритейла в 2019 году?

— Сфера торговли продолжает поступательно развиваться. По данным Росстата, в прошлом году оборот розничной торговли составил 31,5 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 2,8% больше, чем в 2017 году. Уже первый квартал нынешнего года показывает, что отрасль продолжает расти: оборот ритейла вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,615 триллиона рублей. Ритейл очень хорошо иллюстрирует показатель потребительского оптимизма и того, как чувствует себя население. Сегодня потребитель становится все более взыскательным. С каждым годом он более внимательно смотрит на цены и качество товаров и услуг. Это порождает конкуренцию среди производителей и ритейлеров, борьбу за торговую полку и за потребителя.

- Какую роль в структуре ритейла играют сетевые игроки?

— Доля сетевой торговли в 2018 году составила 32,6%, все остальное — неформатная розница: отдельные магазины, павильончики, ларьки, киоски, рынки, ярмарки и так далее. Все говорят, что у нас сетевая торговля занимает 60-70%. Это не так. В России в торговле очень конкурентная среда. Сейчас для нас в приоритете именно развитие малых форматов торговли, то есть нестационарные и мобильные объекты, рынки, ярмарки.

- На каком этапе находится законопроект по объектам нестационарной торговли?

— Данный проект продвигается, действует рабочая группа по его улучшению, внесению необходимых поправок. Эта рабочая группа создана с участием депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, сотрудников Минпромторга и других органов государственной власти, а также с участием представителей бизнеса. Мы планируем еще раз внимательно посмотреть законопроект на предмет избыточного регулирования, на что обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.

- Когда законопроект может быть принят?

— Надеюсь, что до каникул Госдума примет его в первом чтении. Мы ожидаем, что закон позволит увеличить объем дополнительных инвестиций в малый бизнес. Инвестиции в модернизацию старых и установку новых объектов составят порядка 100 миллиардов рублей. Кроме того, по нашим прогнозам и оценкам экспертов, частные инвестиции в автопром и смежные сервисы, такие как производство торгового оборудования для фуд-траков, автомагазинов и их обслуживание, составят минимум 220 миллиардов рублей. При этом суммарно будет создано около 250 тысяч новых рабочих мест, а местные бюджеты получат существенные поступления от платы за размещение мобильных и нестационарных объектов.

- Как вы оцениваете перспективы развития онлайн-торговли в России?

— Приведу пример: руководитель крупнейшей онлайн-площадки Wildberries Татьяна Бакальчук была в 2018-м году на пятом месте в женском рейтинге Forbes России, а в этом году уже на втором. Растёт интернет-торговля — благосостояние растет. (Смеётся). Однако, если серьёзно, то только на этой площадке сегодня представлено 12 тысяч малых предпринимателей, из них 7 тысяч российских. Там, кстати, очень много продукции нашего легпрома. Безусловно, за онлайн-торговлей будущее, я в этом не сомневаюсь. Думаю, что интернет-торговля значительно потеснит традиционную. И это может произойти в перспективе ближайших 15 лет, а, может, и раньше. Вот и ведущий онлайн-ритейлер Amazon недавно заявил, что вытеснит c американского рынка крупнейшую сеть супермаркетов Walmart. Онлайн-торговле по всему миру обеспечен успех, потому что это дешевле, удобнее для потребителя, здесь устраняются посредники и сокращаются затраты на логистику

- Изучает ли Минпромторг целесообразность маркировки новых товарных категорий?

— Правительство решило создать систему маркировки товаров до 2024 года. Она позволит очистить рынок от недобросовестных участников, а для добросовестных создаст понятные и прозрачные правила конкуренции. Введение маркировки для каждой новой товарной позиции будет обсуждаться с профессиональным сообществом. Также будут проводиться эксперименты для того, чтобы рынок был готов к плавному переходу на обязательную маркировку.

- Обсуждаются ли конкретные сроки и формат перехода с ЕГАИС на цифровую маркировку алкоголя?

— В настоящее время обсуждений данного вопроса не проводится. Алкогольная продукция отсутствует в перечне товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

- Когда могут начаться эксперименты по маркировке воды и детского питания?

— Вопрос о маркировке детского питания пока что находится в проработке. Однако при необходимости данная категория может быть добавлена в перечень маркируемых товаров. Торопиться не стоит, мы уже запустили обязательную маркировку изделий из меха, сигарет, на очереди лекарства и обувь, готовая молочная продукция. Я хочу сказать, что мы оказались в авангарде, и делаем то, что в мире еще никто не делает. Естественно на этом пути возникают сложности, потому что речь идет об использовании новейших технологий. Поэтому нам надо выстроить все процессы таким образом, чтобы не было сбоев в системе, чтобы изменения никак не повлияли на бизнес. Маркировка — это серьезная работа. Я бы даже де-факто назвал это отдельным национальным проектом.