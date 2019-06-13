МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Одна из самых дорогих в мире, сумка Birkin марки модной одежды и аксессуаров Hermès продана за 162,5 тысячи фунтов (около 206 тысяч долларов) на торгах аукционного дома Christie`s в Лондоне, сообщает газета Telegraph.

Сумка модели 2015 года Himalaya Birkin 35 изготовлена из кожи нильского крокодила. Изначально лот оценивали в 70-90 тысяч фунтов (89-114 тысяч долларов).

При этом в 2018 году сумка модели Matte Himalaya Hermès Birkin 35 также из кожи нильского крокодила, но инкрустированная 18-каратным белым золотом и бриллиантами, ушла с молотка за рекордную сумму в 236,7 тысячи фунтов (около 300 тысяч долларов).

Уточняется, что аукцион проходил во вторник. В событии приняли участие представители 41 страны с шести континентов. На торгах удалось продать 243 лота на общую сумму в 3,4 миллиона фунтов (примерно 4,3 миллиона долларов).

Также на торгах была продана вечерняя сумка Chanel 2017 года в форме космического корабля черного цвета с элементами из люцита и хрусталя. Она ушла с молотка за 21,2 тысячи фунтов стерлингов (почти 27 тысяч долларов). Также на аукционе за 18,7 тысячи фунтов (почти 24 тысячи долларов) была продана сумка 2010 года аметистового цвета, сделанная из кожи аллигатора.